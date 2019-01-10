Під Миколаєвом перекинувся автобус з пасажирами [ Редактировать ]
Під Миколаєвом перекинувся міжміський автобус із пасажирами. Це був перший ранковий рейс із Херсона до Одеси.
На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням. На місці аварії, до медиків, звернулися по допомогу восьмеро людей. Серйозно ніхто не постраждав.
У перші ж хвилини після ДТП пасажири почали викладати в соцмережі фото з місця пригоди. Люди обурювалися тим, що автобус в ожеледицю випустили в рейс на "лисій" гумі.
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