Під Миколаєвом перекинувся міжміський автобус із пасажирами. Це був перший ранковий рейс із Херсона до Одеси.

На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням. На місці аварії, до медиків, звернулися по допомогу восьмеро людей. Серйозно ніхто не постраждав.

У перші ж хвилини після ДТП пасажири почали викладати в соцмережі фото з місця пригоди. Люди обурювалися тим, що автобус в ожеледицю випустили в рейс на "лисій" гумі.