До України повернувся ув'язнений в Ірані моряк. Андрій Новичков - прилетів в аеропорт Бориспіль сьогодні вранці, почувається він добре.

Нагадаємо, два роки тому українця затримала іранська влада за підозрою у вбивстві. На одному з місцевих суден чоловік працював помічником капітана. Між ним і матросом стався конфлікт, після чого - останній опинився за бортом і загинув.

Влада Ірану звинуватила у цьому українця. Йому загрожувала страта. Але днями Новичкова обміняли на іранського шпигуна - повідомили представники українського МЗС. Зараз він вирушає додому в Одесу.

"Да хоть пешком. Дайте 10 минут, и я побегу. - А дзвонили до бабусі? - Нет еще, сначала домой, а потом посмотрим. Работать надо. Надо немножко долгов раздать. Поднакопилось", - говорить Андрій Новичков, український моряк.