Небезпечні гори і засніжені автошляхи: в Карпатах прогнозують потужні заметілі [ Редактировать ]
Рятувальники досі шукають у Карпатах туриста, який 6 січня разом із товаришем заблукав у районі гори Гимба. Сьогодні до спецоперації залучають авіацію.
Пошуки за координатами GPS - результату не дали. У ДСНС раніше повідомляли, що турист зателефонував другові та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки.
Загалом, у пошуках беруть участь чотири десятки рятувальників, а також - волонтери, лісники та поліцейські - вони обстежують місцевість у Міжгірському районі.
Нагадаємо, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, другого - шукають уже четверту добу.
Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин третього рівня, туристи продовжують "штурмувати" Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. Чотирьом допомогти змогли, а от одного - шукають
"Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошукових рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути", - закликає Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС в Закарпатській області.
Сильні снігопади завдали проблем і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилося витягати. Інші - ковзали і влітали одна в одну.
"Серед основних причин цих автопригод - недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості", - повідомила Марія Туряниця, речник УПП у Закарпатській області.
Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода - подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті.
"Не чистят дороги. По льду упала, вот, смотрите. Все в снегу у нас и во льду, вот результат. Поскользнулась и упала", - розповіла Клара Савчук, жителька Ужгорода.
За три дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості - переломи рук і ніг. Лікарі кажуть - перш за все люди самі мають бути дуже обережні і уважні.
"Треба обов'язково дивитися на дорогу - де є лід, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру, щоб воно не було ні велике, ні маленьке. Обов'язково - підошву з хорошим протектором, щоб вона була м'якенька, не ковзала", - порадив Анатолій Дідківський, старший ординатор травмпункту Ужгородської лікарні.
Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі, адже за прогнозами синоптиків снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня.
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