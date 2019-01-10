В Днепре семья морила голодом троих детей [ Редактировать ]
9 января в Днепре среди хлама и грязи нашли 3 малолетних детей: мальчиков 4 и 5 лет и 8-месячного малыша. Также в квартире не было еды, передает "Информатор".
На стенах висели оборванные обои, а в туалете не было воды.
У 24-летней женщины поинтересовались, чем она кормит детей. Та начала уверять, что еще утром кормила сыновей супом, хотя в квартире не было даже намека на какую-либо пищу.
Пыталась убедить правоохранителей, что вечером на ее счет переведут "детские" деньги и она сразу же пойдет за едой в торговый центр. Правоохранители написали рапорт в Шевченковское отделение полиции. Отныне за родителями будут следить компетентные органы.
Ранее мы писали, что женщина обвинила няню в избиении ребенка.
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