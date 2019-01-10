В Instagram появится новая функция [ Редактировать ]
Социальная сеть Instagram начала тестировать публикацию одного поста через несколько аккаунтов для операционной системы iOS. Об этом сообщил в среду портал TechCrunch со ссылкой на разработчиков.
"Мы внедряем эту функцию, чтобы сделать наш сервис удобнее для людей, которые часто публикует сообщения в нескольких аккаунтах", - заявил представитель Instagram.
Уточняется, что новая функция пригодится тем, кто размещает в соцсети рекламу, используя при этом не один профиль.
В настоящее время неизвестно о сроках запуска нововведения на Android. При этом Instagram тестирует новый способ по импортированию фотографий для этой операционной системы - скоро их можно будет загружать непосредственно из Google Photos.
Напомним, появилась информация о том, как будет выглядеть новый iPhone.
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