В среду, 9 января, умер директор винницкого Центрального рынка Александр Джабраилов. По словам друзей и близких, у мужчины внезапно остановилось сердце. В марте ему должно было исполниться 60 лет. об этом пишет 33kanal.

Все знают Александра Магамедовича, шокированы, ведь он никогда не жаловался на здоровье. С начала войны активно помогал нашим бойцам и через волонтеров передавал всегда вкусности. В частности, знаменитые винницкое сало и мясо.

Прощаться с мужчиной пройдет завтра в Доме офицеров.

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