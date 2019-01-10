Умер директор винницкого рынка [ Редактировать ]
В среду, 9 января, умер директор винницкого Центрального рынка Александр Джабраилов. По словам друзей и близких, у мужчины внезапно остановилось сердце. В марте ему должно было исполниться 60 лет. об этом пишет 33kanal.
Все знают Александра Магамедовича, шокированы, ведь он никогда не жаловался на здоровье. С начала войны активно помогал нашим бойцам и через волонтеров передавал всегда вкусности. В частности, знаменитые винницкое сало и мясо.
Прощаться с мужчиной пройдет завтра в Доме офицеров.
Ранее мы писали о том, что умерла звезда "Криминального чтива".
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