В 2018 году родители были оригинальны в выборе имен для детей. Однако самыми популярными стали Артем, Максим и Дмитрий, Анастасия, Анна, Мария и София. Также стали набирать популярность такие имена, как Матвей, Вероника и Милана. Об этом сообщает сайт Министерства юстиции.

В западной части страны родители выбирали для младенцев порой совершенно странные имена. Так, в Волынской и Ивано-Франковской областях самыми популярными именами для мальчиков стали: Богдан, Макар, Максим, Артем, Арсений, Тимофей и Матвей. А из экзотики: Дамиан, Авель, Самуил, Никандо, Соломон, Аскольд, Светозар, Кайзер и Ильяс.

Девочек чаще называли София, Полина, Ева, Мария, Ольга, Анна, Виктория и Анастасия. Из редких имен встречались: Дилар, Амалия, Мия, Даяна, Эммануэлла, Дориана, Селена, Николетта, Салиха, Ноеминь и Климентия.

Во Львове самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Матвей, Давид, Артем, Александр, Даниил, Назар и Дмитрий. Из необычных имен: Кларенс, Кайлас, Алан, Самир, Тамерлан, Устим, Мефодий, Эдгар и Энвер.

Девочек называли Анастасия, София, Анна, Вероника, Диана, Виктория, Злата, Соломия и Мария. А вот из экзотических - Орхидея, Мелисса, Милада, Ориана, Квитка, Илария, Барбара, Патриция, Ванесса, Мотря и Амелия.

В Тернополе и Черновцах самыми распространенными именами для мальчиков стали: Матвей, Максим, Александр, Артем, Денис, Андрей и Никита. Из необычных - Адам Таха, Амфилохий, Джексон Етагене, пребы Джесая, Риад, Ионофан, Лучиан, Ишмаил, Амос, Еуниче, Авенир, Бедуел, Райан, Эллады и Исаак.

Девочек называли Анастасия, София, Вероника, Виктория, Анна, Соломия и Злата. Из редких имен: Доминика, Магдалена, Суламита, Мелинда, Алипия, Иосия, Эмели Амалия, Голда-Эстер.

В Днепре 2018-го мальчиков называли Андрей, Артем, Денис, Михаил, Назар, Ярослав, Тимофей, а девочек - Анастасия, Полина, Софья и Ульяна. Из экзотических имен были зарегистрированы - Гектор, Солнцемир, Солнцезар и Цезарь, для девочек - Ариэль, Вергиния, Версавия, Принцесса, Забава и Пиама.

В Донецкой области мальчиков чаще всего называли Марк, Артем, Егор, Александр, Михаил, Дмитрий и Богдан, а девочек - Анна, Алиса, София, Мария, Анастасия, Дарья и Вероника. Из редких имен - Феликс, уголовному, Алан, Дуфуня, Карим, Соломон и Тамерлан. Для девочек - Аделина, Амелия, Амина, Ясмин, Любава, Малика, Мия, Ариана, Ануш, Эзилина.

В Киевской области самыми популярными именами для детей стали: Максим, Артем, Александр, Дмитрий, София, Злата и Мария. А вот из редких имен встречались: Фараон, Михвей, Рувин, Златозар, Сварог, Иеремия, Ирис, Радана, Каталея, Вия, Мелоди, Ясноведа и Златояра.

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