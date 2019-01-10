Украина разорвала еще одно соглашение в рамках СНГ [ Редактировать ]
Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств (СНГ). Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 января. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В пояснительной записке отмечается, что данное соглашение разработали для развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов для содействия в формировании общего экономического и информационного пространства. Соглашение в целом устарело и не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между странами.
Фото: постановление Кабмина
Ранее президент Украины ввел в действие решение о выходе из СНГ.
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