Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств (СНГ). Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 10 января. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В пояснительной записке отмечается, что данное соглашение разработали для развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов для содействия в формировании общего экономического и информационного пространства. Соглашение в целом устарело и не отвечает современному состоянию торгово-экономических отношений между странами.

Фото: постановление Кабмина

Ранее президент Украины ввел в действие решение о выходе из СНГ.