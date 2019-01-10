На 1 января 2019-го Украина сформировала золотовалютные резервы более чем на $20 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров. Об этом сообщает "Українська правда".

"2018 мы прошли достойно, хотя у нас остается много проблем", - сказал он.

"На 1 января 2019-го мы смогли сформировать национальные резервы - более 20 миллиардов долларов. Это самый большой, рекордный показатель за предыдущие 5 лет", - заявил Гройсман.

Премьер отметил:

Наша задача остается неизменной: нам нужно укреплять экономику, создавать качественные производства, создавать надлежащие рабочие места для украинцев.

"Все, что наработает экономика, надо реинвестировать, отдавать людям - через финансирование образования, медицины, индексацию пенсий. С 1 января 500 000 военных пенсионеров получат перерасчет и пенсий более чем на 700 гривен", - сказал он.

Мы готовимся до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий для всех украинских пенсионеров. С 1 января мы начали процесс монетизации субсидий. В том числе, как вознаграждение за энергосбережение, экономию.

Ранее Гройсман сделал заявление о пенсиях.