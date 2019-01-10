В США умерла редактор популярного журнала Vogue Бабс Симпсон. Сообщает американское издание Vogue.

Женщина умерла в городе Рай в штате Нью-Йорк в понедельник, 7 января. Ей было 105 лет.

Бабс работала в журнале почти 25 лет.

По словам нынешнего редактора американского Vogue Анны Винтур, работа Бабс Симпсон в глянце стала настоящим прорывом для своего времени.

"Она снимала наравне с Эрнестом Хемингуэем и Мэрилин Монро простое черное платье и обычный костюм, раскрывая их индивидуальность так, будто это были известные личности", - написала Винтур.

Бабс одевала саму же Мэрилин Монро для портфолио. Это была последняя фотосессия известной актрисы.

1950-го редактор поехала в Гавану, чтобы снять для журнала Эрнеста Хемингуэя. У нее не было ни его адреса, ни номера телефона. Как позже вспоминала Бабс, она пошла в его любимый бар и попросила контакты у менеджера заведения.

После ухода из Vogue 1972-го Бабс Симпсон работала в журнале House & Garden до закрытия издания 1993-го.

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