Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило комплексную проверку деклараций сопредседателя депутатской группы "Партия "Відродження", народного депутата Виталия Хомутынника и не установило правонарушений.



"Комплексная проверка деклараций Виталия Хомутынника за 2015 и 2016 годы длилась почти год. В решениях НАПК указано, что правонарушения в результате проверки не установлены. Точность оценки задекларированых активов соответствует данным, полученных из имеющихся источников, конфликт интересов не установлен", - сообщил источник в НАПК.



Напомним, в прошлом году Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство по проверке деклараций Виталия Хомутынника. Оснований для сообщения нардепу о подозрении следователи не обнаружили.



В рамках этого уголовного производства Государственная фискальная служба провела двухмесячную комплексную проверку деклараций народного депутата за период с 1998 по 2016 годы.



Напомним, в августе суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства на период с 1998 по 2016 год.



Кроме того, суд предоставил доступ ГПУ к декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.