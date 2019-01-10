Сотни авто застряли в ледяном "плену" Одессы [ Редактировать ]
В четверг утром, 10 января, под Одессой сильная гололедица и обледенение спровоцировали транспортные проблемы. Об этом сообщает megafon.od.ua.
По словам очевидцев, сложнее всего обстановка на трассе Одесса-Южный, Одесса-Мелитополь-Новоазовск (Лиманский район), а также на Объездной дороге и трассе Киев-Одесса в районе села Алтестово Беляевского района.
Из-за гололедицы с утра не ходил общественный транспорт между Одессой и городом-спутником Южным.
Синоптики предупреждают, что ситуация с гололедицей может повториться к вечеру, когда ударит мороз, а дождь не прекратиться.
Такая же опасность повторится завтра с утра.
А уже к вечеру завтрашнего дня ударят сильные морозы, которые продержатся до выходных.
Ранее мы писали о том, что под Николаевом перевернулся рейсовый автобус "Херсон-Одесса".
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