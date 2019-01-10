Под Киевом заметили редкое световое явление (фото) [ Редактировать ]
10 января жительница села Новые Петровцы засняла редчайшее световое явление - солнечное гало, пишет Clutch.
Яркую фотографию женщина похже опубликовала в сети. Гало - оптический феномен, который представляет собой светящее кольцо, который образуется вокруг источника света.
Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей. Ранее таким феноменам приписывалось мистическое значение.
Фото: Clutch
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