10 января жительница села Новые Петровцы засняла редчайшее световое явление - солнечное гало, пишет Clutch.

Яркую фотографию женщина похже опубликовала в сети. Гало - оптический феномен, который представляет собой светящее кольцо, который образуется вокруг источника света.

Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей. Ранее таким феноменам приписывалось мистическое значение.

Фото: Clutch

Ранее женщина засняла в небе странную аномалию.