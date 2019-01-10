Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию [ Редактировать ]
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, которые состоятся 21 января. Также Украина готова одновременно выступать за соблюдение газовых регулировок Евросоюза. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Павел Климкин во время совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичус.
"Наша позиция относительно будущего транзита, а также по европейской энергетической безопасности абсолютно ясна. Мы готовы взять на себя все соответствующие правила ЕС для системы транзита газа", - цитирует "УНН" слова главы украинского МИД.
Позиция Украины заключается в том, что будущая транзитная система должна основываться на прозрачном и эффективном регулировании Евросоюза, пояснил Климкин.
"Это будет означать, что, например, газ будет закупаться на восточной границе Украины, транзитные тарифы будут рассчитываться по европейской методологии и так далее", - подчеркнул министр.
"Вместе с тем, и это также наш общий подход с нашими литовскими друзьями, построение "Северного Потока 2", а также сопротивление введению европейских стандартов регулирования, которые будут распространены на "Северный Поток 2", противоречит безопасности ЕС. Речь идет о фундаментальном увеличение зависимости Европы от России", - добавил Климкин.
По его словам, Украина "готова к конструктивному диалогу", но он должен основываться на очень четких условиях.
"Наиболее важным из этих условий является расширение европейских норм, чтобы иметь четкую, эффективную и прозрачную основу для будущего транзита. 21 января, когда мы будем говорить в Брюсселе, наши позиции будут основаны на этом простом, но очень важном моменте", - резюмировал политик.
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