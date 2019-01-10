Сделать красивый макияж без ошибок не так-то просто. Даже у голливудских звезд и их визажистов бывают промахи.

Но если посмотреть на их удачные образы и ошибки в макияже, можно легко научиться краситься правильно, главное – понять, как этого делать не стоит.

Самое главное правило макияжа без ошибок - это чувство меры, говорит визажист Алена Зубченко. А еще, необходимо верно расставить акценты и красиво подчеркнуть определенные черты при помощи косметики.

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