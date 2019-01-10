Макияж без ошибок: как не нужно краситься (видео) [ Редактировать ]
Сделать красивый макияж без ошибок не так-то просто. Даже у голливудских звезд и их визажистов бывают промахи.
Но если посмотреть на их удачные образы и ошибки в макияже, можно легко научиться краситься правильно, главное – понять, как этого делать не стоит.
Самое главное правило макияжа без ошибок - это чувство меры, говорит визажист Алена Зубченко. А еще, необходимо верно расставить акценты и красиво подчеркнуть определенные черты при помощи косметики.
Также смотрите, как сделать вечерний макияж.
по теме
Что обязательно должно быть в современной квартире: 3 важных элемента
По каким критериям определяют, что квартира соответствует всем модным тенденциям? Правильно! Она должна быть красивой и функциональной, выгодной в ежемесячном содержании и, разумеется, оснащена современной бытовой техникой
Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри шокировала внешним видом (фото)
48-летняя звезда, певица Мерайя Кэри похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках
Предмет гардероба из прошлого возвращается в моду
Модные веяния уже подхватили такие звезды, как Белла Хадид, Эмили Ратаковски или Кендалл Деженнер
Меган Маркл уличили в сговоре
Герцогиню Сассекскую Меган Маркл уличили в сговоре
Топ-10 ярких идей для зимнего маникюра
Судя по погоде, зима уже началась, но это не помеха выглядеть стильной и красивой