#Соняживи: малышка нуждается в срочной химиотерапии [ Редактировать ]
Фото: Facebook
Трехлетняя София Зеленская нуждается в доростоящем лечении. Девочке диагностировали острый лейкоз.
Родители просят помощи у всех неравнодушных.
Карта "ПриватБанка": 5168 7427 2320 3174
Контактный телефон: 0996687753, отец Зеленский Игорь
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