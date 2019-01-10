Фото: instagram.com/lisa_vittozzi/

10 января женской спринтерской гонкой стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В Оберхофе яблоку упасть было негде: соскучившиеся по стартам болельщики заполонили немецкий стадион.

Небольшой перерыв пошел явно на пользу украинским спортсменкам, которые провели первый триместр не самым лучшим образом. Да и было время, чтобы уладить конфликт с сервисменами, разгоревшийся в Нове-Место. В сегодняшнем спринте наши девушки показали далеко не оптимальный ход, однако скольжением лыж остались довольны.

Cразу двое представительниц "сине-желтой" дружины завершили гонку со стопроцентной точностью. Речь идет об Анастасие Меркушиной и Вите Семеренко. Вторая и вовсе показала свой лучший результат в сезоне, заехав в цветочную церемонию, в шаге от которой оказалась на последнем этапе перед перерывом. Более чем достойное возвращение старшей из сестер Семеренко после неприятных разговоров проваленной эстафеты в Чехии.

Принимавшая участие в Рождественской гонке Юлия Джима была точна на стрельбе лежа, но вот "стойку" ей покорить не удалось. Как итог, два промаха, место в седьмом десятке в финишном протоколе и пропуск субботнего "пасьюта". Неудачно сложилась гонка и для Юлии Журавок. К двум незакрытым мишеням на "лежке" украинка добавила еще один во второй стрельбе, тем самым завершив спринт лишь на 86-й строчке. Стрельба также подвела Валентину Семеренко, в активе которой три промаха.

Триумфатором спринта стала итальянка Лиза Виттоцци, для которой эта победа стала первой в карьере. "Серебро" на счету представительницы Франции - Анаис Шевалье, а шведка Ханна Эберг в отчаянной борьбе на последнем круге буквально вырвала у конкуренток "бронзу".

Спринт. Женщины:

1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6

2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3

3. Ханна Эберг (0+0) +15,0

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6. Вита Семеренко (0+0) +29,1

35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:28,3

65. Валя Семеренко (1+2) +2:26,0

68. Юлия Джима (0+2) +2:28,4

86. Юлия Журавок (2+1) +3:00,3

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