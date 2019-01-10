Влияние чисел на судьбу человека учитывается во многих культурах. Нумерологи описали общие девятилетние циклы в жизни человека: каждый год проходит под значением персонального числа. Личное число поможет узнать на каком этапе цикла находится человек и какие задачи стоят перед ним в текущем году, сообщает Sibnet info. Предлагаем вам узнать что для вас подготовил 2019 год.

Для расчета персонального числа потребуется сложить цифры даты рождения с числом 3 (число 2019 года). Например, человек родился 20 января 1980 года. 2+0+0+1+1+9+8+0=21. Далее 2+1=3 (при сложении должна получится однозначная цифра). Теперь надо еще раз сложить 3+3=6. Число года - 6. Это число будет сопутствовать человеку весь год и определит проблемные места 2019 года.

Персональные числа года

Единица

Эта цифра сулит карьерные успехи, невероятную удачу в бизнесе. Но для этого придется потрудиться, особенно в начале года. Все, что мешало работать и процветать в прошлом, уходит на задний план, открывается горизонт для позитивных перемен. Нужно быть открытым новой информации, чтобы попасть в эру личного финансового благополучия.

В личной жизни перемены тоже наступят. У состоявшихся пар могут быть долгие выяснения отношений, конфликты. Результаты могут быть не всегда хорошими. Свободные "единицы" получили шанс встретить в 2019 году половинку, но для этого должны забыть старые отношения.

Двойка

Тишь и гладь ждут в 2019 году обладателей этого числа. Больших перемен для них не уготовано, время пожинать плоды работы за предыдущие годы и набираться сил перед грядущими свершениями. Это не значит, что не надо усердно работать! Трудиться лучше в коллективе, так как общение с людьми будет исключительно гармоничным. Это позволит одиноким найти спутника, а парам решиться на брак.

Тройка

Веселый год, полный общения ожидается у людей этого числа. Знакомится не придется, все вокруг будут очарованы и напрашиваться на встречу. Поэтому не стоит отгораживаться от мира и сидеть дома: деловые и не очень знакомства будут ждать на светских и мероприятиях. Одиночкам повезет, если они поработают над своим внешним видом.

Карьера будет зависеть во многом от творческого мышления и фантазии: в любом деле надо искать нестандартные решения. Консерваторам придется пересмотреть свои взгляды и внедрить хотя бы одну новую идею в свое дело, иначе успеха не видать.

Четверка

Впереди трудный год - придется не просто работать, а пахать, чтобы добиться финансового благополучия и не растерять, что уже есть. С января по декабрь не будет времени на лень, поэтому без планирования не обойтись.

Благоприятным будет проект по улучшению условий проживания - строительство дома, ремонт квартиры. Делать это нужно с родственниками и семьей, но предварительно набравшись терпения - частые ссоры неизбежны. Одиноким не стоит рассчитывать на прочный союз, в 2019 году их ждет один или два коротких романа.

Пятерка

Этот год принесет "пятеркам" круговорот событий, в котором главное не потерять голову. Предстоит много новых впечатлений: поездки, знакомства, творческие проекты. Жизнь распахнет объятия и готова будет выдать много приятных подарков.

В личной жизни все будет сложнее, чем в других сферах. Семейные могут погрязнуть в выяснении отношений и воспоминаниях о старых обидах. Возможны расставания. Одиноким пока не следует торопить события, иногда лучше подождать настоящую любовь.

Шестерка

Впереди стабильный год для карьеры и семьи. Особенно благополучным он будет для предпринимателей, им удастся укрепить бизнес и вывести прибыль на новый уровень. Но и остальным финансового кризиса ждать не стоит. Главное стараться не вести дел с родственниками, чтобы не поссориться и не разориться.

Семейную идиллию может нарушить только появившиеся вокруг новые знакомства, вызывающие ревность второй половинки. С ними нужно быть поаккуратнее. Одинокие смогут создать крепкую семью. Поэтому стоит оглядеться вокруг, возможно, единственная или единственный уже рядом.

Семерка

Людям этого числа предлагается провести 12 месяцев изучая себя. Для прорыва 2019 год не подходит, но нужно отыскать внутренние резервы для будущих побед, понять причины поражений и учесть свои ошибки. Очень хорошо этой кропотливой работе будут способствовать медитации, занятия рисованием или любой похожей работой, не требующей суеты.

Романтических знакомств не предвидится, а парам предстоит разлука, которая может ослабить чувства. В этой сфере терпение пригодится, если действовать с умом, то удастся сохранить существующий союз.

Восьмерка

2019 - судьбоносный год для людей этого числа. Перемены возможны в жизни тех, кто прошлые годы отдавал все силы работе, они смогут получить награду. Прожигатели жизни не будут столь удачливы, они могут потерять накопленное. Проблем с финансами не будет, если грамотно планировать траты.

Курортные романы светят "восьмеркам" в летние месяцы. Это будет настоящая буря эмоций. После отпуска у этих отношений может быть продолжение. Семейные проблемы тоже можно будет решить совместными прогулками, отдыхом. Нужно снова вернуть в союз искру и тогда начнется второй медовый месяц.

Девятка

Это период подведения итогов. Лучше не браться за новые проекты, важно завершить дела, которые остались с прошлого года. Все лишнее в карьере и личной жизни отсеется, останется только главное. Проблемы, нелепые ситуации возможны в течение года, но в декабре они разрешаться, откроется знание и появятся силы на новые проекты.

Влюбленным безответно стоит проявить себя активнее, чтобы предмет страсти не увели. Людям в паре нужно понять, не ошиблись ли они в партнере, оценить свои отношения. Но спешить не стоит, сначала нужно все взвесить. Если отношения в тупике, то расстаться лучше в 2019 году.

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