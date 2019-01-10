По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, на 64 году жизни скончался звукорежиссер Грегг Рудлофф. Правоохранители предполагают, что он совершил самоубийство. Точную причину смерти покажет вскрытие.

Рудлофф трижды получал премию "Оскар" за фильмы "Матрица", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Слава", а также четырежды был номинирован на премию Американской киноакадемии за "Идеальный шторм", "Флаги наших отцов", "Арго" и "Американского снайпера", пишет Variety.com.

Грегг Рудлофф пришел к работе в Голливуде по стопам отца, который также был знаменитым звукорежиссером и обладателем премий и наград. Среди работ Грегга "Мистер и миссис Смит", "Возвращение Супермена", "Белые не умеют прыгать", а также многолетнее сотрудничество с Клинтом Иствудом. Совместно они работали над кинолентами "Дж. Эдгар", "Непокоренный", "Гран Торино" и другими.

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