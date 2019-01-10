В американском штате Северная Дакота с разницей в два месяца покончили с собой две лучшие подруги. Как рассказали родители 11-летних девочек, причиной самоубийства стал буллинг со стороны одноклассников, пишут "Факты".

Мэдиссен Фокс Полсен и София Лиф-Абрахамсон начали дразнить после того, как они совершили "каминг-аут", объявив себя лесбиянками, и начали публично проявлять привязанность друг к другу. Мэдиссен и София были неразлучны. И даже старались одеваться одинаково.

Родители школьниц говорят, что они пытались обсудить с ними свою сексуальную ориентацию: "София как-то спросила, может ли она со мной поговорить. Я ответила, что она может говорить со мной, о чем угодно, и никогда не должна бояться со мной разговаривать. Тогда она выпалила: „Думаю, что мне нравятся девочки“. Я сказала, что это нормально… Если они и Мэдиссен испытывали эти чувства, я не считала бы это проблемой. Это часть жизни. И я люблю мою дочь так или иначе", - рассказала 33-летняя Анджела Лиф газете Daily Mail.

А отец Мэддисен Шейн сказал, что дочка как-то назвала Софию своей "девушкой", добавив: "И ты ничего не можешь с этим поделать, папа".

Мэдиссен застрелилась из пистолета своего отца в декабре 2017 года. Позже София повесилась в подвале собственного дома. О буллинге в школе родители узнали только после смерти своих детей. Родители также упревают в произошедшем учителей и требуют от руководства школы разобраться в случившемся.

К сожалению, свести счеты с жизнью решают люди разного возраста и социального статуса. Ранее заключенный устал ждать казни и покончил с собой.