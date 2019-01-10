"Укрзалізниця" втратила тисячі вантажних вагонів через російську агресію [ Редактировать ]
Через російську воєнну агресію на Донбасі та в Криму "Укрзалізниця" втратила щонайменше 30 тисяч вантажних вагонів. Про це під час представлення в Кабміні заявив новий очільник компанії Євген Кравцов.
Він зазначив, що наразі "Укрзалізниця" готова розпочати роботу з відшкодування втрат, яких завдала російська агресія. Зокрема через позови до міжнародних судів проти РФ. Володимир Гройсман зі свого боку наголосив: компанія має створити нову стратегію розвитку. Головні критерії - оновлення рухомого складу та суттєве поліпшення якості послуг.
"Треба дуже чітко знаходити взаємодію. Мені дуже сподобалось, що ви зробили офіційну службу по взаємодії з клієнтами. Треба чітко відпрацьовувати всі запити на обслуговування української економіки. На вас лежить величезна відповідальність за нову стратегію компанії і покрокові реалізації завдань які зроблять укрзалізницю ефективною компанією", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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