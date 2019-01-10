Что о вашем характере может рассказать смартфон [ Редактировать ]
Ученые из Университета Линкольна и Университета Ланкастера провели исследования и определили, что смартфон может многое рассказать о характере своего владельца. В ходе исследования ученые изучили поведение более пятсот владельцев смартфонов на Android и iOS, сообщает "BBC Украина".
Ученые определили, что те, кто предпочитает Android - более искренние люди, чем покупатели iPhone, а пользователи "яблочной" продукции - младше по возрасту и более открыты.
Также исследование показало, что женщины с вдвойне большей вероятностью являются обладательницами iPhone, чем мужчины, а пользователями смартфонов на базе Android чаще всего становятся мужчины, причем несколько старшего возраста.
Люди, которые привязаны к своим iPhone, не богаче владельцев смартфонов с Android, но владельцы iPhone больше обеспокоены тем, что их телефон воспринимается как показатель некоего статуса. Они также более эмоциональны, чем те, кто предпочитает Android.
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