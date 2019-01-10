Європейський Союз закликав РФ негайно звільнити політв'язня Павла Гриба, кримськотатарського активіста Едема Бекірова та всіх захоплених українських моряків, яких росіяни незаконно затримали в Керченській протоці. Таку заяву поширила речниця Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич.

"Європейський Союз підкреслює, що міжнародні спостерігачі у сфері прав людини мають отримати повний, вільний та незмінний доступ до Кримського півострова. Євросоюз залишається відданим повному виконанню політики щодо невизнання незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться в заяві.