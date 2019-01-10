Президентські вибори: соціологи підбили перші підсумки [ Редактировать ]
У гонитві за рейтингами. Доки українські політики в ЦВК реєструються на президентські вибори, соціологи вже підбили перші підсумки опитувань. Хто в лідерах та чи чекати другого туру президентських праймеріз - розкаже Ксенія Барвіненко.
Якби вибори президента відбувались найближчої неділі, Юлія Тимошенко отримала б 19,3% голосів. Далі - Володимир Зеленський - 12,9. Серед лідерів соціологічних опитувань і Юрій Бойко - за нього згодні віддати свій голос 11,6% респондентів. Петра Порошенка підтримують 11,3% опитаних. Трохи менше в Анатолія Гриценка - 11,1. За Олега Ляшка проголосували б трохи більш ніж 9%. Утім, за словами соціологів, на остаточні результати більше вплинуть антирейтинги кожного з кандидатів, особливо в другому турі.
"Звісно, що антирейтинг це серйозна позиція, яку всі політтехнологи будуть використовувати проти конкурентів. Значною мірой все залежить від пари, від візаві, двох кандидатів, які потраплять до другого туру", - заявив Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування.
А от якби найближчої неділі відбулися парламентські вибори, до Верховної Ради потрапили б шість партій. Перше місце б здобула "Батьківщина" - майже 19,5%. Далі - партія "Слуга Народу" - майже 13%. За "Опозиційну платформу - За життя" - поголосували б 11,7% опитаних українців. Трохи менше - за Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 11,4%. Партію "Громадянська позиція" підтримали б 11% опитаних. А "Радикальну Патрію" трохи більш ніж 9.
"43% опитаних висловили свою впевненість взяти участь у голосуванні і ще 34% респондентів казали, що скоріше за все візьмуть у ньому учатсь, і точно не підуть на вибори близько 12%", - розповів Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи "Соціопрогноз".
За словами експертів, ті українці, які поки що не визначилися або вирішили взагалі не голосувати на виборах, згодні підтримати "нове обличчя в політиці", якщо такий кандидат з'явиться.
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