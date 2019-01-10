Торік на початку грудня Євгена Панова доправили з окупованого Криму до Росії

Фігуранта так званої "справи українських диверсантів" Євгена Панова етапують до однієї з колоній російського Омська. Про це повідомила мати бранця Віра Котелянець.

Вона вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську, щоб отримати більше інформації щодо місцеперебування сина.

Торік на початку грудня Євгена Панова доправили з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до восьми років колонії суворого режиму за нібито планування терактів на території Криму.