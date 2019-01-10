Євгена Панова етапують до колонії російського Омська [ Редактировать ]
Фігуранта так званої "справи українських диверсантів" Євгена Панова етапують до однієї з колоній російського Омська. Про це повідомила мати бранця Віра Котелянець.
Вона вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську, щоб отримати більше інформації щодо місцеперебування сина.
Торік на початку грудня Євгена Панова доправили з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до восьми років колонії суворого режиму за нібито планування терактів на території Криму.
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