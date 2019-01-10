Постраждалих унаслідок корабельної аварії в Чорному морі українських моряків уже виписали з клініки турецького міста Самсун. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Турецькій республіці Андрій Сибіга.

Уже найближчим часом, за його словами, українці повернуться на батьківщину. У своєму дописі Сибіга вкотре подякував турецькій стороні за надану медичну допомогу та турботу про наших земляків.

Нагадаю, 7 січня поблизу чорноморського узбережжя Туреччини затонуло торговельне судно Volgo Balt-214. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців. Іще сімох наших співвітчизників врятовано.