Леонід Кравчук відзначає 85 років [ Редактировать ]
85-й ювілей відзначає сьогодні перший президент України Леонід Кравчук. Проте замість приймати подарунки - ювіляр сам вирішив дещо презентувати українцям. Що саме - розкаже Гліб Гаврилов.
Перший очільник незалежної України видав нову книгу. У ній ділиться з читачами власними спогадами, а також розповідає, які ключові рішення приймались на державному рівні.
Окрім цього, автор розповідає й про владу в Україні загалом. Починаючи від Радянської системи і до сьогодення.
"Книжка, її особливість, її важливість буде полягати у тому, що говориться не про проблеми загалом, а говориться про проблеми їх носіїв, тобто президенти, прем'єри, Верховна Рада. З прізвищами конкретними і конкретними посилами де позитив, де негатив", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).
Незважаючи на чималий досвід у публіцистиці, Леонід Кравчук розповідає - робота над книгою тривала довго. Cама ідея, написати про різні покоління влади в Україні, зародилась під час однієї із зустрічей з молоддю. Допомогли в цьому - власні щоденники, які екс-президент вів протягом багатьох років. У праці критикував усіх політиків - зокрема й себе.
"І тут в передмові написав, що я ні себе, ні кого іншого не буду розглядать в молоці теплому. Тут на всіх, де були будь-які проблеми в моєму житті і політичному і під час президентства і після президентства я відверто критикую, ну займаюсь самокритикою", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991-1994).
Відвідувачів на презентації - чимало.
"Через які шляхи він пройшов, які труднощі на цьому шляху він долав. Все-таки голова верховної Ради, президент України, потім народний депутат. Це неоцінимий досвід його, який нам треба використовувати і він і в книжці своїй пише. Це своєрідні спогади, сповіді, як би я сказав. Про свій життєвих шлях. а шлях пройдений разом із Україною", - говорить Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
"Світова традиція - з одного боку для політиків відзначати день народження таким інтелектуальним подарунком суспільству і потужною працею, а з іншого боку для журналістської спільноти, яка виявила таку уважність, толерантність і вся тут для того, щоби підкреслити значення цієї праці і значення постаті першого президента", - говорить Лариса Івшина, головний редактор газети "День".
У свої 85 Леонід Кравчук як і раніше захоплюється шахами та полюванням. А ще - колекціонує рецепти вареників. Сподівається - видати іще не одну книгу.
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