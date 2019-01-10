Півсотні колядок і 15 хорових колективів. У Свято-Успенській Почаївській лаврі відбувся фестиваль різдвяних пісноспівів. Разом із церковними хорами Західної та Центральної України колядки виконували тисячі парафіян.

У Спасо-Преображенському соборі - тисячі парафіян та десятки священиків. У найбільшому храмі Почаївської Лаври - святкове вечірнє богослужіння.

"Хай в нашому серці, в наших домівках завжди звучать слова: Христос народжується! Славімо його. Амінь".

Після вечірнього богослужіння розпочинається фестиваль колядок. На нього з'їхалися колективи з багатьох куточків України. Цьогоріч їх п'ятнадцять. Усі в піснях прославляють і величають народження Христа.

"Ой рано-раненько, радуйся, земленько - Христос народився".

Цей дитячий церковний хор - з міста Хмельницький. Він на фестивалі у Почаєві уже вдруге. У репертуарі - понад два десятки колядок.

"Спи, Ісусе, спи. Голівку склони. Над тобою Діва-мати. Тебе буде колисати", - співає Анастасія, учасниця хору (м. Хмельницький).

"Такий масштабний фестиваль тут в Лаврі. Це дійсно свято для всієї України, що стільки виступаючих різних колядок таких, що ми може і не чули і не знаємо. Це така можливість показати себе, почути інших і порадуватися ще раз народженню спасителя", - зазначила Ірина, керівниця хору церкви Різдва Пресвятої Богородиці (м. Хмельницький).

А ось хористи з Рівненщини. Вони уже кілька років поспіль беруть участь у святі. Щороку вивчають нові піснеспіви.

" Ми чекаємо на фестиваль кожен рік. Дітки чекають, що Лавра запросить нас. Це таке торжество, торжество православ'я", - говорить Марія Семеряк, регент дитячо-юнацького хору храму Олександра Невського (м. Радивилів).

Колядки лунають у соборі лише українською. Кілька годин - безупинно і з усіх куточків храму. Поруч із церковними колективами три хори з Лаври - архієпископський, братський та семінарський.

Фестиваль колядок для Лаври - дійство священне й особливе. Цю традицію тут свято бережуть уже понад 100 років.

"Ця традиція в Лаврі започаткована була десь приблизно в 20-30 роки минулого століття. Що саме в храмі після вечірнього богослужіння відбувається прославлення колядками Богомладенця Ісуса Христа. Ця традиція не переривалася і під час радянської влади, коли були гоніння, коли цю Лавру хотіли закрити", - розповідає Ієромонах Гавриїл, прес-секретар Свято-Успенської Почаївської лаври.

Емоційно в унісон. Разом із колективами та насельниками Лаври найпопулярніші колядки виконували тисячі парафіян і гостей:

"Ой радуйся, земле. Син божий народився!"