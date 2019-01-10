Канадские ученые зафиксировали радиосигналы, поступающие из космоса с расстояния 1,5 миллиардов световых лет, пишет Independent.

Ученые из Канады фиксируют подобные радиосигналы во второй раз. Они описали их в журнале Nature. При этом отмечается, что происхождение сигналов остается неизвестным. Согласно существующим версиям, это может быть последствием взрыва звезд или передачей информации инопланетянами.

Эти вспышки продолжаются миллисекунду, но выбрасывают такое же количество энергии, что и Солнце в течение года. Новые вспышки повторились шесть раз с того самого места. Из более чем 60 всех выявленных быстрых радиосигналов повторился только один.

Ранее зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы.