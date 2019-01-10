Три німецьких аеропорти Дюссельдорфа, Кельна і Штутгарта - сьогодні скасували більшість авіарейсів. У Дюссельдорфі - 350, у Кельні - 130, а в Штутгарті - 125. Усе через протести.

23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець Федеральна асоціація компаній авіабезпеки пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік.

Домовлятимуться сторони під час зустрічі 23 січня.