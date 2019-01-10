Німецькі аеропорти скасовують рейси через страйк співробітників [ Редактировать ]
Три німецьких аеропорти Дюссельдорфа, Кельна і Штутгарта - сьогодні скасували більшість авіарейсів. У Дюссельдорфі - 350, у Кельні - 130, а в Штутгарті - 125. Усе через протести.
23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець Федеральна асоціація компаній авіабезпеки пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік.
Домовлятимуться сторони під час зустрічі 23 січня.
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Проте негода не головна причина проблем у німецьких аеропортах. У Берліні понад півсотні рейсів скасовано, і кілька десятків затримано через страйк охоронців. Чого вони вимагають і якими можуть бути наслідки?
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