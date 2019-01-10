Большой противолодочный корабль Северного флота России "Североморск" прибыл в оккупированный Севастополь, сообщают "Українські новини".

На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета Ка-27.

В пресс-службе ЧФ РФ утверждают, что цель визита БПК "Североморск" - пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода.

Ранее мы сообщали, что боевой корабль России зашел в Черное море.