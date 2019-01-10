Военный корабль России прибыл в Севастополь (фото) [ Редактировать ]
Большой противолодочный корабль Северного флота России "Североморск" прибыл в оккупированный Севастополь, сообщают "Українські новини".
На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета Ка-27.
В пресс-службе ЧФ РФ утверждают, что цель визита БПК "Североморск" - пополнение запасов, отдых экипажа и плановое техническое обслуживание после выполнения задач дальнего похода.
Ранее мы сообщали, что боевой корабль России зашел в Черное море.
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