МВФ допоможе Україні врятувати велику приватизацію. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Фонду держмайна Віталій Трубаров після зустрічі з представником Фонду. Нагадаю, план приватизації-2018 виконано лише на 2%. І основна проблема - судові позови, через які інвестори не можуть приватизувати підприємства. Втім, за словами Трубарова, продаж компаній з переліку великої приватизації - чітка вимога МВФ.

Жорсткі умови Міжнародного валютного фонду не сприяють розвитку України, а лише загострюють економічну ситуацію в державі. Так вважає засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

"Умови, на яких був підписаний меморандум МВФ, коли в 16 році попередній уряд його підписав і обв'язався довести вартість газу власного видобутку до імпортованого газу, що абсолютно нелогічно. І тільки корупційна складова там є. Це обов'язково буде змінено, тому що так неможливо взяти і газ, який належить всім громадянам держави по Конституції прирівняти до російського чи норвежського газу. При чому тут це і це буде змінено, переговори будуть на іншому форматі, тому що МВФ ті жорсткі вимоги, які він заклав в меморандум. Він не дає можливості розвивати державу і соціально підтримувати наших людей, тому це антинародний меморандум і він обов'язково буде змінений", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".