На Донбасі сьогодні - три обстріли. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів на Маріупольському напрямку. А на Луганському - в районі села Жовте вдарили з мінометів забороненого калібру. Ніхто з українських військових не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко.

Погоді умови зараз в цих місцях такі, що найкращий транспортний засіб тут - це бойова машина піхоти. По-перше, вона дозволена Мінськими домовленностями. По-друге, це зручно та затишно.

Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг надто глибокий. А БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника уже не лише вночі, а й зранку.

"Ось похоже на війну. Погодні умови не сприяються цьому, хурделиця. Погано щас. окопи заносить. Хлопці наші, як всегда, на чеку", - говорить Геннадій, військовослужбовець ЗСУ.

"Ми проводили інженерні роботи, а протвник намагався нам завадити з гранатометів. Поки що це провокативні обстріли, але, як кажуть, куля дура. Вона може прилетіти в будь-який момент", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.

Лише опівдні ворог припиняє збройні провокації.

За кілька кілометрів попереду - тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців.

"Потроху ескалація конфлікту відбувається. Противник більше використовує стрілецькоі зброї. Можливо буде використовувати протитанкові гранатомети. Можливо міномети. Ескалація конфлікту відбувається - різвяні свята вже закінчуються", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.

"Я так розумію що воно закінчилося перемирья. Розпочинаєм розмовляти", - говорить Євген, військовослужбовець ЗСУ.

Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи - відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади.