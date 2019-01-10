На Донбасі бойовики відкривали вогонь із гранатометів [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні - три обстріли. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів на Маріупольському напрямку. А на Луганському - в районі села Жовте вдарили з мінометів забороненого калібру. Ніхто з українських військових не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко.
Погоді умови зараз в цих місцях такі, що найкращий транспортний засіб тут - це бойова машина піхоти. По-перше, вона дозволена Мінськими домовленностями. По-друге, це зручно та затишно.
Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг надто глибокий. А БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника уже не лише вночі, а й зранку.
"Ось похоже на війну. Погодні умови не сприяються цьому, хурделиця. Погано щас. окопи заносить. Хлопці наші, як всегда, на чеку", - говорить Геннадій, військовослужбовець ЗСУ.
"Ми проводили інженерні роботи, а протвник намагався нам завадити з гранатометів. Поки що це провокативні обстріли, але, як кажуть, куля дура. Вона може прилетіти в будь-який момент", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.
Лише опівдні ворог припиняє збройні провокації.
За кілька кілометрів попереду - тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців.
"Потроху ескалація конфлікту відбувається. Противник більше використовує стрілецькоі зброї. Можливо буде використовувати протитанкові гранатомети. Можливо міномети. Ескалація конфлікту відбувається - різвяні свята вже закінчуються", - говорить Андрій, офіцер ЗСУ.
"Я так розумію що воно закінчилося перемирья. Розпочинаєм розмовляти", - говорить Євген, військовослужбовець ЗСУ.
Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи - відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади.
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