Два роки тому Андрій Новічков пішов у плавання

Операція "звільнення". В Україну повернувся ув'язнений в Ірані український моряк Андрій Новічкjв. Як його вдалjся витягти з іноземної в'язниці? - розкаже Галина Якушко.

"Мне 81 год. Вы поймите. Я вынуждена. Я мысленно мечтаю, что я должна его увидеть в проеме аэропорта".

На цьому архівному відео бабуся українського моряка Андрія Новічкова розповідає, як зустрічатиме онука. Сьогодні він у Бориспільському терміналі. Почувається добре, дякує всім, хто допоміг у звільненні.

"Друзьям, родственникам, бабушке моей. Она у нас никогда не сдается. Она молодец. Спасибо тем, кто помогал", - говорить Андрій Новічков, український моряк.

Два роки тому Андрій Новічков пішов у плавання, аби заробити грошей на лікування матері. На іранському судні працював помічником капітана. Одного вечора між ним і матросом зав'язався конфлікт. Зрештою, його опонент нібито опинився за бортом корабля і загинув. У порту Андрія Новічкова вже чекала іранська поліція зі звинуваченням у вбивстві. За законами шаріату Андрієві загрожувала шибениця. Про ті події сам моряк згадує неохоче.

"Это специфика их народа. То есть шаги предпринятия без обдумывания. Человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду не раздумывая - ну я считаю, что таким точно не место в море", - говорить Андрій Новічков, український моряк.

Майже весь цей час Андрія Новічкова тримали в іранських в'язницях. Він навіть оголошував голодування, щоб вийти на волю під особисте зобов'язання консула. Два роки моряк не був удома. Та напередодні його обміняли на іранського шпигуна.

"Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше. Сьогодні о 12 ночі. Синхронно", - говорить Андрій Анікеєнко, перший заступник голови служби Зовнішньої розвідки України.

Сина іранського можновладця в Україні затримали за розголошення державної таємниці. Його імені чиновники не називають, посилаючись на таємницю розвідки. Тож обмін став єдиною можливістю звільнити Андрія. І вже сьогодні моряк поїде до бабусі в Одесу.

"Та хоть пешком. Дайте 10 минут, я побегу", - жартує Андрій Новічков, український моряк.

Андрій Новічков уже вирішив - улюбленої справи не покине. І знову шукатиме роботу в морі. За період ув'язнення, -каже - назбиралося чимало боргів, тож працювати доведеться наполегливо.