Сергій Каплін подав законопроект, який повинен протистояти підвищенню цін на послуги ЖКГ [ Редактировать ]
Уже навесні можуть знову зрости комунальні тарифи, - стверджує нардеп Сергій Каплін. Він подав законопроект, який повинен втримати ціни на послуги ЖКГ на рівні не більше 10% від доходів громадян.
Політик також закликав колег по Верховній Раді підтримати його ініціативу.
"Міжнародний Валютний Фонд вимагає підняти ціну на газ для простих українців на 15 % уже у травні. Це достатній удар, який вони запланували по нашим простим співвітчизникам. Мета дуже проста - вигребти все із бюджету, із кишень простих українців, щоб покрити борги перед МВФ. Грошей, які не пішли на створення нових робочих місць, а були тупо розкрадені за всі ці роки", - заявив Сергій Каплін, лідер Соціал-Демократичної партії України.
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