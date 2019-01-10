Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу "Опозиційної платформи - За життя" щодо незаконності закриття виборчих дільниць у Росії.

У суді нардепи намагалися визнати постанову ЦВК про ліквідацію п'яти постійних виборчих дільниць на території РФ - незаконною. Тепер опозиціонери оскаржуватимуть це рішення у Європейському суді з прав людини.

"Суд не усмотрел, что здесь есть ущемление прав и моих интересов, как гражданина Украины? Конечно же, это все фейк. В основе этого решения, лежит трактат о деятельности избирательной комиссии. По этому, у меня есть все основания предполагать, что это только начало. Власть, которая тоже стремится к реализации своих избирательных прав - представители власти - они создали такую схему, такие выстроили фарваторы, которые дадут возможность манипулировать, регулировать и прочее", - заявив Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".