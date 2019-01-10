На Львівщині в пожежі загинула дворічна дівчинка. Рятувальники кажуть - усе через свічку . Мати залишила її біля дитячого ліжечка. Подробиці трагедії розкаже Христина Гашенко.

Трагедія сталася в селі Муроване. Мати з двома дітьми мешкала в невеличкому будинку. Жінка запалила свічку біля ліжечка, де спала дворічна донька. На ліжку поряд був 6-річний син. Мати залишила їх та пішла до сусідів. Надзвичайники кажуть: зайнявся матрац.

"Молодша сестричка 2017 року загинула на місці пожежі. Старшу дитину мати винесла із будинку власне вже на свіже повітря", - розповідає Христина Авдєєва, представник прес-служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Хлопчика доправили в реанімацію лікарні Червонограда. Дитина без опіків. Отруїлася чадним газом. Його життю нічого не загрожує, - стверджують медики.

"Дитина просто була налякана, а так стан дитини по органах, дитина дихали сама, тільки в сажі", - говорить Марія Жигайло, завідувач педіатричного відділення Червоноградської міської лікарні.

У лікарні біля хлопчика мама. Жінка зі сльозами на очах розповідає про трагедію. Каже: дітей справді залишила самих дома. До сусідів пішла забрати телефон. Там вона його заряджала. Світла у їхньому будинку давно немає. Вимкнули через борги. Запевняє, коли повернулася додому, свічка ще горіла.

"Я думала малий, він картами бавився, він міг карту підпалити. Але він каже, що ні, що не рухав. Воно знизу горіло, а від чого з низу я не знаю. Стояв столик з ялинкою і стояла свічка на тому столику", - розповідає Олена Курій, мати загиблої дитини.

Сусіди стверджують: мати про своїх дітей не дбала.

"Діти були напівголодні. Бо вона за ними не дивилася. Жила на дитячі гроші", - говорить Ганна Жолондик, сусідка.

У поліції відкрили два кримінальних провадження.

"Діти могли отруїтися внаслідок займання матрацом. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 ККУ - це злісне не виконання обов'язків щодо догляду за дитиною. А також за ч. 2 ст. 115 ККУ - це умисне вбивство", - говорить Світлана Добровольська , прес-секретар Головного управління МВС України у Львівській області.

Горе-матері загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.