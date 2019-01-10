Більше сімдесяти будинків, кілька дитячих закладів та медичних установ залишилися без тепла у Миколаєві. Прорив стався ще 2 дні тому. А ремонт почали тільки сьогодні. Це вже друга аварія на цій ділянці теплотраси нинішнього року. Усі деталі в сюжеті Марини Михайловської.

Багатодітну родину Світлани зранку чекав неприємний сюрприз: раптово зникло опалення. У квартирі менше 15 градусів, рятують обігрівачі та теплий одяг.

"В комнате, пока обогреватель работает, нормально еще. Выходим в коридор, и это ужас. Но и большие счета на электроэнергию вдобавок", - говорить Світлана Подоляк, жителька Миколаєва.

Теплотрасу в центрі Миколаєва прорвало ще 8 січня. У четвер вранці відключили опалення. Без тепла залишилися близько ста об'єктів житлового фонду, медичні та соціальні установи. Аби ліквідувати аварію, перекопали жваву магістраль та перекрили рух транспорту.

"Було прийняте рішення ліквідувати аварію. Ми обійшлися малою кров'ю. Труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені", - говорить Федір Шевченко, головний інженер ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Місцеві жителі скаржаться: лише тиждень тому аварійники ліквідували порив на теплотрасі. Тепер метрів через сто знову копають. Наталя працює на цій вулиці кілька років. Каже: подібні аварії тут уже стали традицією. А страждають не лише мешканці довколишніх будинків. Від перекриття руху, бруду та будівельного шуму потерпають і кав'ярні та магазини.

"Каждый год по 2 раза за год разрывается практически в одних местах. Стабильность. Каждый год разрывают независимо от времени года и надолго", - розповідає Наталія Сусуловська, підприємець.

На ТЕЦ визнають: ділянка теплотраси по вулиці Московській давно потребує капітального ремонту, їй уже майже 40 років. Пориви трапляються здебільшого у 3 місцях. Для комплексної реконструкції теплопроводу, протяжністю понад кілометр, лише за минулорічними цінами необхідно було майже п'ятдесят мільйонів гривень. Та підприємство не може цього собі дозволити. Ось і доводиться латати регулярні пориви. Керівництво розраховує на кредити та інвестиційну програму.

"За сприяння обладміністрації ми будемо звертатися до національної комісії та національного регулятора, щоб підтримала включення зазначеного проекту в інвестиційну програму 2019 року. Щоб ми здійснили реконструкцію зазначеної ділянки теплових мереж", - говорить Євген Гладков, начальник управління ЖКГ Миколаївської ОДА.

Ліквідувати аварію та дати тепло городянам на ТЕЦ пообіцяли до вечора. А от із заміною дорожнього покриття доведеться почекати. Ями заасфальтують не раніше весни.