Хакеры украли со счетов украинцев 5 млн гривен [ Редактировать ]
Группа хакеров обманула украинцев на более чем 5 миллионов гривен. Они брали под контроль компьютеры, поражая их вирусами, и перечисляли с онлайн-банкинга деньги на свои счета, сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу департамента киберполиции Нацполиции Украины.
"Используя специальные технические средства, они сканировали компьютеры, которые подключены к сети Интернет на наличие удаленного доступа. В дальнейшем использовали созданные вирусы для получения полного контроля над пораженным компьютером", - говорится в сообщении.
После этого хакеры подбирали пароли для доступа в систему. Пользуясь компьютером на правах владельца, они получали доступ к программе онлайн-банкинга, установленной на компьютере, и перечисляли средства на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту. В киберполиции уточнили, что обычно такие действия проводились в ночное время. При этом, банк не реагировал на эти операции, поскольку осуществлялись они от доверенного пользователя. Операция выглядела полностью легитимной.
По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски. В ходе проведенных обысков изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации и черновые записи. Изъятую технику направили на проведение необходимых экспертиз.
Ранее мы сообщали о том, что хакеры научились прятать вирусы в мемы.
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