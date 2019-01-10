Сьогодні Шевченківський районний суд Києва почав вивчення даних, так званої, "швейцарської" флешки по справі екс-нардепа Миколи Мартиненка. НАБУ та САП звинувачують Мартиненка в тому, що він та ще низка посадовців через оборудки із ядерним паливом заволоділи більше ніж сімнадцятьма мільйонами доларів.

А, так звана, "швейцарська флешка" - це електронні файли, вилучені швейцарськими прокурорами у швейцарських же банкірів, на запит українських колег. Сторона захисту заявляє, що наведена електронна інформація не є доказом - бо неналежним чином оформлена, немає печаток, неможливо ідентифікувати підписи, і немов би є плутанина з датами. Зі свого боку в САП наголошують, що ця інформація є ключовим доказом у справі.

"Це швейцарськи прокурори робили тимчасовий доступ - як у нас прийнято виїмки. Ці документи були ними отримані і передані нам на флешці", - заявив Олексій Скибенко, прокурор.

"Висновок НАБУ ґрунтувався, що є така форма А, і Мартиненко є бенефеціаром. Правильно в цьому документі прізвище є. Але коли побачили дату, то зрозуміли що компанія, яка була внесена до держрєєстру Панами, появилася лише 16 січня 2007. Тобто Мартиненко став власником компанії, якої не існувало в природі. Сьогоднішній процес дуже показовий тим, що він неймовірний показав розрив - між тим, що два роки говорили керівництво САП і НАБУ. На сьогодні зрозуміло, що кримінальна справа ґрунтується на нахабному блефі", - заявив Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненка.