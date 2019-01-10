Еврокомиссия начала расследование против компании Nike [ Редактировать ]
Еврокомиссия начала расследование в отношении компании Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения властей Нидерландов предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами, сообщает Reuters.
По данным ЕК, власти Нидерландов в период с 2006 по 2015 год вынесли пять налоговых заключений, при этом два из них все еще остаются в силе. Отмечается, что эти постановления одобряли неконкурентный метод расчета налога на прибыль двух компаний Nike, расположенных в Нидерландах.
На данном этапе Еврокомиссия предполагает, что лицензионные платежи, одобренные налоговыми заключениями, искажают экономическую реальность.
Ранее мы сообщали о том, что "Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома".
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