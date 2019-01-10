Украинского теннисиста искусал домашний питомец (фото) [ Редактировать ]
Украинский теннисист Александр Долгополов не выходил на корт с лета прошлого года. В августе Долгополову сделали операцию на кисти и он до сих пор восстанавливается. Теперь к травме руки добавилась и травма ноги. Об этом теннисист сообщил на своей Instagram.
"Все еще хотите сервала? Сначала подумайте,справитесь ли вы. Ну зубки вроде ровные, зашло как по маслу", - написал Александр.
Ранее мы сообщали о том, что украинского спортсмена изрезали и ограбили.
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