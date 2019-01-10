Лукашенко назвав розмови про об'єднання Білорусі та Росії безглуздими [ Редактировать ]
Розмови щодо об'єднання Білорусі та Російської Федерації безглузді та "притягнуті за вуха". Про це Олександр Лукашенко заявив на нараді, присвяченій соціально-економічному розвитку країни в 2019 році.
Президент додав, що не збирається обговорювати це питання, і співпраця між двома країнами може розвиватися лише на рівноправній основі.
Нагадаю, напередодні Лукашенко заявив, що Російська Федерація під приводом "глибокої інтеграції" намагається включити Білорусь до свого складу.
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