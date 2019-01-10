США та Китай домовилися про завершення торговельної війни [ Редактировать ]
США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили в китайському Міністерстві торгівлі, після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні.
Упродовж останніх трьох днів сторони розглядали питання, які сприяють залагодженню проблем, - йдеться в повідомленні.
Ще в грудні під час саміту G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на три місяці відклали запровадження нових мит. Спільну угоду сподіваються підписати до початку березня. Інакше США підвищить тарифи на ввезення китайських товарів у 2 з половиною рази, - пообіцяв Трамп.
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