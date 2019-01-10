Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome 9 июля 2019 года. Функция будет доступна по всему миру, говорится в заявлении корпорации.

Как сообщается, "Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах".

При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads.

В частности, в этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.

Ранее мы писали о том, что новый дизайн браузера Chrome вызвал гнев у пользователей.