Google Chrome анонсировала запуск собственного блокировщика рекламы [ Редактировать ]
Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome 9 июля 2019 года. Функция будет доступна по всему миру, говорится в заявлении корпорации.
Как сообщается, "Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах".
При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads.
В частности, в этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.
Ранее мы писали о том, что новый дизайн браузера Chrome вызвал гнев у пользователей.
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