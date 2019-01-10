Найдорожче розлучення у світі. Мільярдер №1 Джеф Безос може втратити свій статус. Розрив шлюбу коштуватиме йому половини статку. Що миттєво зробить його дружину Маккензі - найбагатшою жінкою у світі. Деталі знає Ірина Іванова.

Рахувати чужі гроші - справа невдячна, але саме ця тема не сходить із перших шпальт світових таблоїдів останню добу. Адже йдеться про поділ майна найбагатшої людини планети.

Цей статус 54-річний засновник і гендиректор інтернет-компанії Amazon Джеф Безос заробив торік. Своє найприбутковіше дітище він започаткував уже після одруження з Маккензі Таттл. Це сталося '93 року. Парі вистачило півроку знайомства, щоб зрозуміти - ці стосунки серйозні й надовго. Вони прожили разом 25 років, виховали чотирьох дітей, збудували цілу бізнес-імперію. Тому їхнє спільне повідомлення у Twitter шокувало світ.

"Ми вирішили розлучитися і надалі продовжимо наше життя, як друзі. Нам надзвичайно пощастило знайти одне Одного і ми глибоко вдячні за роки, прожиті у шлюбі".

Сімейне щастя зруйнувала зрада. За даними американських ЗМІ, у Джефа вже вісім місяців триває роман з 49-річною телеведучою Лорен Санчес, дружиною впливового голлівудського агента. Портал «Радар Онлайн» пише, що Безос відправляв коханку на дорогі курорти на власному літаку, надсилав непристойні фото та повідомлення.

Адюльтер довів стосунки Безоса до розлучення - на піку його фінансового успіху. Нещодавно заснована бізнесменом платформа для інтернет-продажів Amazon стала найдорожчою компанією в світі, обійшовши Apple. Статок бізнесмена, за одними оцінками, - 139 мільярдів доларів, за іншими - 150. Його дружина - 48-річна письменниця, авторка двох книжок. Їхній шлюб зареєстрований у Вашингтоні, без укладання контракту.

За місцевими законами, дружина, в разі розлучення, одержує половину майна. Якщо пара не укладе домовленість про розподіл, то, за оцінками Bloomberg, Маккензі отримає 69 мільярдів доларів. Такий прибуток одразу виведе її на перше місце у рейтингу найбагатших жінок планети.