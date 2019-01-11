Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова растет в цене.
Теперь за монету предлагают $3 601,28.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $127,646;
- Ripple $0,32715;
- Bitcoin Cash $133,13;
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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