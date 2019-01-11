Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова растет в цене.

Теперь за монету предлагают $3 601,28.

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $127,646;

Ripple $0,32715;

Bitcoin Cash $133,13;

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.