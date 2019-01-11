У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав на ній 3 години [ Редактировать ]
У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав так три години.
Вибуховий пристрій часів Другої світової війни сміливець виявив у власному саду в місті Венло. Спочатку він присипав його піском, але, коли той почав свистіти - накрив його власним тілом та викликав саперів.
Допоки фахівці досліджували об'єкт - чоловікові не можна було ворушитися. Урешті-решт пристрій виявився безпечним, а дивака тепер лікують від наслідків переохолодження. При цьому служба безпеки Нідерладів назвала його вчинок украй необачним та закликала громадян не повторювати таких подвигів.
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