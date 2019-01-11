Чоловікові не можна було ворушитися

У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав так три години.

Вибуховий пристрій часів Другої світової війни сміливець виявив у власному саду в місті Венло. Спочатку він присипав його піском, але, коли той почав свистіти - накрив його власним тілом та викликав саперів.

Допоки фахівці досліджували об'єкт - чоловікові не можна було ворушитися. Урешті-решт пристрій виявився безпечним, а дивака тепер лікують від наслідків переохолодження. При цьому служба безпеки Нідерладів назвала його вчинок украй необачним та закликала громадян не повторювати таких подвигів.