У Німеччині судять викрадачів 100-кілограмової золотої монети [ Редактировать ]
У Німеччині почався суд над викрадачами сто-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде.
На лаві підсудних четверо підозрюваних -усім від 20 до 24 років. У березні 2017 року троє з них драбиною через вікно пробралися до музею. Розбили вітрину, спустили монету мотузкою і тачкою відвезли до машини.
Четвертий спільник - охоронець. Він заздалегідь розвідав усі обставини та проконсультував крадіїв.
Саму монету поліція не знайшла. Експонат під назвою "Великий кленовий листок" із портретом Єлизавети Другої, найімовірніше, переплавили на злитки. Її вважали другою за величиною у світі.
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