Знову не вдалося. Парламент Македонії вдруге провалив голосування за перейменування країни.

У жовтні зміни до Конституції депутати ухвалили в першому читанні. Нині дві третини голосів набрати не вдається, тому остаточне затвердження вкотре відклали - на сьогодні.

Тим часом під парламентом не вщухають мітинги проти зміни назви. Перейменування держави на "Північну Македонію" завершить майже тридцятирічний спір із сусідньою Грецією і дасть змогу Македонії долучитися до ЄС і НАТО.