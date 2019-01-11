Парламент Македонії провалив голосування за перейменування країни [ Редактировать ]
Знову не вдалося. Парламент Македонії вдруге провалив голосування за перейменування країни.
У жовтні зміни до Конституції депутати ухвалили в першому читанні. Нині дві третини голосів набрати не вдається, тому остаточне затвердження вкотре відклали - на сьогодні.
Тим часом під парламентом не вщухають мітинги проти зміни назви. Перейменування держави на "Північну Македонію" завершить майже тридцятирічний спір із сусідньою Грецією і дасть змогу Македонії долучитися до ЄС і НАТО.
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